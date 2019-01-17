"Витязь" вырвал победу в матче с "Нефтехимиком"

"Нефтехимик" уступил "Витязю" (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Хозяева повели в счете после гола Рафаэля Бикмуллина. Гости вырвали победу в конце третьего периода - отличились Алексей Макеев и Михал Ржепик.

"Витязь" набрал 54 очка и занимает седьмое место в Западной конференции. У "Нефтехимика" 40 очков и 11-е место на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Витязь" (Подольск) - 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)

Голы: Бикмуллин - 3 (бол., Подшендялов), 31:55 - 1:0. Макеев - 12 (мен., Швец-Роговой), 56:31 - 1:1. Ржепик - 12 (бол., Семин, Столяров), 59:01 - 1:2.

Вратари: Ежов (59:27) - Ортио.

Штраф: 43 - 38.

Броски: 24 (7+8+9) - 32 (4+12+16).

Судьи: Акузовский, Гашилов.

17 января. Нижнекамск. ЛД "Нефтехим-Арена".

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