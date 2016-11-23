"Витязь" вырвал победу у "Салавата Юлаева", уступая по ходу встречи

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Витязь" в гостях обыграл "Салават Юлаев" со счетом 2:1. Подмосковный клуб уступал по ходу встречи, но смог перехватить инициативу в концовке игры. Победную шайбу забросил нападающий Роман Горак.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Салават Юлаев" (Уфа) – "Витязь" (Подольск) – 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)

Голы: Логинов – 4 (Лазарев), 19:31 – 1:0. Аалтонен – 13 (бол., Кемпе, Горак), 53:09 – 1:1. Горак – 3 (бол., Кемпе, Копейкин), 59:49 – 1:2.

Вратари: Сведберг – Сятери.

Штраф: 6 – 16.

Броски: 45 (21+12+12) – 22 (7+6+9).

Судьи: Бондарь, Гусев.

23 ноября. Уфа. "Уфа Арена".