"Витязь" выиграл у "Слована"

"Витязь" на своем льду одолел "Слован" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Автором победной шайбы стал 24-летний нападающий Алексей Макеев. Эта победа стала для подольское команды второй кряду. Братиславский же коллектив проиграл впервые за четыре последние встречи.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Витязь" (Подольск) - "Слован" (Братислава) - 3:2 (2:0, 0:0, 1:2)

Голы: Аалтонен - 8, 1:15 - 1:0. Копейкин - 7 (бол., Ержабек), 15:52 - 2:0. Тэйфф - 6 (Чичу), 42:57 - 2:1. Макеев - 6 (Аалтонен, Семенов), 47:36 - 3:1. Мезарош - 3, 58:45 - 3:2.

Нереализованный буллит: Тэйфф (46:14, Слован).

Вратари: Сятери - Браст (57:13 - 58:45, 59:37).

Штраф: 10 - 4.

Броски: 21 (10+5+6) - 43 (15+12+16).

Судьи: Лаврентьев, Наумов.

14 октября. Подольск. Ледовый дворец "Витязь".