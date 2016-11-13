19:34 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Витязь" всухую обыграл "Северсталь"

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"Витязь" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил "Северсталь" - 4:0. В составе победителей 3 (2+1) очка набрал нападающий Максим Афиногенов.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Витязь" (Подольск) - "Северсталь" (Череповец) - 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)

Голы: Аалтонен - 11 (Копейкин, Кемпе), 18:06 - 1:0. Афиногенов - 7 (Романов), 42:59 - 2:0. Афиногенов - 8 (Ержабек, Макеев), 45:17 - 3:0. Копейкин - 11 (Никулин, Афиногенов), 49:30 - 4:0.

Вратари: Сятери - Коварж (Смирягин, 20:00, 59:04).

Штраф: 12 - 8.

Броски: 20 (2+11+7) - 26 (5+12+9).

Судьи: Балушка, Комаров.

13 ноября. Подольск. Ледовый дворец "Витязь".

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

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