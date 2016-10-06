"Витязь" в овертайме победил минское "Динамо"

Подольский "Витязь" в матче регулярного чемпионата КХЛ нанес поражение минскому "Динамо". Матч завершился в овертайме со счетом 3:2. "Витязь" набрал 26 очков и занимает восьмое место в западной конференции. В активе минского "Динамо" – 29 баллов и пятая строчка.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Минск) – "Витязь" (Подольск) – 2:3 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)

Голы: Аалтонен – 6 (бол., Копейкин), 4:22 – 0:1. Клинкхаммер – 7 (бол., Лисовец, Эллисон), 33:51 – 1:1. Аалтонен – 7 (бол., Давыдов, Ержабек), 39:51 – 1:2. Граньяни – 1 (Костицын, Улльстрем), 58:24 – 2:2. Головков – 2, 64:49 – 2:3.

Вратари: Скривенс (57:53 – 58:24) – Сятери.

Штраф: 28 – 24.

Броски: 24 (4+13+7+0) – 23 (10+6+1+6).

Судьи: Акузовский, Букин.

6 октября. Минск. Минск-Арена.