"Витязь" в гостях победил "Сочи", Афиногенов оформил дубль

"Витязь" в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях победил "Сочи" со счетом 5:2. Дубль в составе подмосковного клуба оформил Максим Афиногенов.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сочи" (Сочи) - "Витязь" (Подольск) - 2:5 (0:4, 1:0, 1:1)

Голы: Горак - 7 (бол., Копейкин, Ержабек), 1:40 - 0:1. Афиногенов - 14 (Макеев), 12:25 - 0:2. Панков - 5 (Швец-Роговой, Абдуллин), 14:37 - 0:3. Кемпе - 10 (бол., Аалтонен, Ержабек), 19:49 - 0:4. Костицын - 10 (бол., Пепеляев), 24:02 - 1:4. Мамашев - 3 (бол., Крикунов, Падакин), 57:50 - 2:4. Афиногенов - 15 (п.в.), 58:24 - 2:5.

Вратари: Шикин (58:02 - 58:24, 59:46) - Сятери.

Штраф: 14 - 20.

Броски: 47 (9+21+17) - 26 (19+5+2).

Судьи: Беляев, Бондарь.

22 декабря. Сочи. Ледовый Дворец "Большой".