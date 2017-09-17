"Витязь" в гостях обыграл "Адмирал"

"Витязь" на выезде обыграл "Адмирал" (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Автором победной шайбы стал защитник подмосковной команды Никлас Бурстрем.

Отметим, что в составе проигравших во всех результативных атаках передачами отметился форвард Владимир Ткачев, в семи предыдущих играх набравший 2 (1+1) очка за результативность.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Адмирал" (Владивосток) - "Витязь" (Подольск) - 3:4 ОТ (2:0, 0:2, 1:1, 0:1)

Голы: Краснослободцев - 3 (Ткачев, Моррисонн), 0:57 - 1:0. Александров - 3 (бол., Ткачев, Бартулис), 6:54 - 2:0. Афиногенов - 5 (Никулин), 21:27 - 2:1. Макеев - 4 (мен., Горак), 27:22 - 2:2. Курашов - 1 (Ткачев, Райт), 40:39 - 3:2. Мозик - 3 (Горак), 58:34 - 3:3. Бурстрем - 1 (Риссанен, Макеев), 61:28 - 3:4.

Вратари: Бобков - Сапрыкин.

Штраф: 12 - 8.

Броски: 20 (7+6+7+0) - 33 (6+11+14+2).

Судьи: Ансонс, Гофман.

17 сентября. Владивосток. "Фетисов Арена".