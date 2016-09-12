"Витязь" уступил "Ладе", продлив безвыигрышную серию

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Лада" одержала победу над "Витязем" - 3:0. В составе тольяттинцев заброшенными шайбами отличились Александр Бумагин, Семен Валуйский и Георгий Белоусов. Отметим, что данное поражение стало для подмосковного клуба третьим подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Лада" (Тольятти) - "Витязь" (Подольск) - 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Голы: Бумагин - 4 (Корягин), 15:34 - 1:0. Валуйский - 1 (бол., Гуркин), 20:41 - 2:0. Белоусов - 4 (Шенфельд), 35:23 - 3:0.

Вратари: Ежов - Сятери.

Штраф: 4 - 10.

Броски: 32 (14+11+7) - 12 (1+4+7).

Судьи: Гусев, Сидоренко.

12 сентября. Тольятти. ЛК "Лада-Арена".