"Витязь" сомневается в достоверности цифр посещаемости матча с "Куньлунем"

"Витязь" не уверен в достоверности цифр посещаемости матча регулярного чемпионата КХЛ с "Куньлунем" (0:2), который прошел в Шанхае 15 сентября. Согласно протоколу, на арене присутствовало 3210 зрителей.

"На матче в Шанхае в протоколе запись: 3210 зрителей. В то же время, безусловно, нейтральный комментатор "КХЛ ТВ" Владимир Гучек в середине матча четко заметил: "Трибуны заполнены лишь на треть", – говорится в сообщении пресс-службы подольцев. – При вместимости 4 800 зрителей в ледовом дворце "Фэйян" этот показатель равен максимум 1600, а по факту – 1200-1300, но никак не 3210, как записано в протоколе. Вот так потом и составляются рейтинги посещаемости…"