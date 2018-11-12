"Витязь" проиграл "Локомотиву", Аалтонен забил 13-й гол в сезоне

"Локомотив" обыграл "Витязь" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Форвард подмосковного клуба Миро Аалтонен забросил 13-ю шайбу в сезоне и сравнялся с лидерами гонки снайперов в КХЛ.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Витязь" (Подольск) - "Локомотив" (Ярославль) - 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)

Голы: Юртайкин - 3 (Алексеев), 4:17 - 0:1. Аалтонен - 13 (Евсеенков, Рендулич), 11:42 - 1:1. Каюмов - 3 (Черепанов, Кудрявцев), 21:56 - 1:2. Картаев - 4 (Алексеев, Афанасьев), 33:18 - 1:3. Швец-Роговой - 7 (Кокарев), 39:35 - 2:3. Черепанов - 1 (Юртайкин, Картаев), 41:40 - 2:4.

Вратари: Ортио (11:35 - 11:42) - Салак.

Штраф: 8 - 4.

Броски: 18 (7+6+5) - 41 (11+22+8).

Судьи: Гофман, Шелянин.

12 ноября. Подольск. ЛД "Витязь".