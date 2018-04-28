"Витязь" продлил контракты с Паутовым и Двуреченским

"Витязь" продлил контракты с защитником Юрием Паутовым и нападающим Никитой Двуреченским, информирует официальный сайт клуба. Сроки соглашений не уточняются.
У 23-летнего Паутова в прошедшем сезоне 33 матча в регулярном чемпионате и 2 (0+2) очка. Его показатель полезности составил "-3".-летний Двуреченский провел 18 матчей и набрал 2 (2+0) очка.
"Витязь" продлил контракты– HC Vityaz (@hcvityaz_khl) 28 апреля 2018 г.
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Защитник Юрий Паутов и нападающий Никита Двуреченский продлили соглашение с "Витязем"!
Пресс-служба ХК "Витязь" Подмосковье pic.twitter.com/YJmFwaKgpu
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