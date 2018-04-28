15:39 | Хоккей — КХЛ

"Витязь" продлил контракты с Паутовым и Двуреченским


"Витязь" продлил контракты с защитником Юрием Паутовым и нападающим Никитой Двуреченским, информирует официальный сайт клуба. Сроки соглашений не уточняются.

У 23-летнего Паутова в прошедшем сезоне 33 матча в регулярном чемпионате и 2 (0+2) очка. Его показатель полезности составил "-3".-летний Двуреченский провел 18 матчей и набрал 2 (2+0) очка.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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