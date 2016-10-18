"Витязь" прервал трехматчевую победную серию "Югры"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Витязь" в гостях обыграл "Югру" со счетом 2:1. Подмосковный клуб прервал трехматчему победную серию соперника.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Югра" (Ханты-Мансийск) – "Витязь" (Подольск) – 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Ержабек – 2 (бол., Аалтонен), 26:09 – 0:1. Варфоломеев – 8 (бол., Лапенков), 36:22 – 1:1. Выглазов – 3 (Афиногенов, Горак), 51:11 – 1:2.

Вратари: Шарыченков (58:03) – Сятери.

Штраф: 6 – 8.

Броски: 25 (6+10+9) – 29 (15+7+7).

Судьи: Кадыров, Оскирко.

18 октября. Ханты-Мансийск. "Арена Югра".