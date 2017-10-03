"Витязь" прервал серию из трех поражений, обыграв "Спартак"

"Витязь" дома одержал победу над "Спартаком" (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе победителей 3 (1+2) очка набрал Максим Афиногенов, у проигравших 2 (1+1) балла за результативность на счету Александра Хохлачева.

Отметим, что благодаря этой победе подмосковная команда прервала серию из трех поражений подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Витязь" (Подольск) - "Спартак" (Москва) - 5:3 (0:1, 3:1, 2:1)

Голы: Хохлачев - 5 (бол., Лаюнен), 5:50 - 0:1. Афиногенов - 8 (бол., Семенов, Макеев), 24:38 - 1:1. Лаюнен - 3 (Хохлачев, Комаров), 24:54 - 1:2. Макеев - 7 (Никулин, Афиногенов), 32:41 - 2:2. Романов - 3 (Кулагин, Петраков), 39:45 - 3:2. Семин - 1 (Афиногенов), 45:24 - 4:2. Горак - 1 (Копейкин, Кулагин), 53:35 - 5:2. Радил - 5 (бол.), 57:13 - 5:3.

Вратари: Бирюков - Беспалов (Свенссон, 45:24).

Штраф: 8 - 10.

Броски: 34 (8+21+5) - 35 (12+7+16).

Судьи: Белов, Гашилов.

3 октября. Подольск. Ледовый дворец "Витязь".