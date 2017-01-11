16:25 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Витязь" пожелал Рубцову успешной карьеры в НХЛ

0
0
0

"Витязь" на своем официальном сайте подтвердил расторжение контракта с нападающим Германом Рубцовым по инициативе игрока с выплатой хоккеистом денежной компенсации согласно регламенту КХЛ.

 
Герман РУБЦОВ.Рубцов сделал шаг назад

Все спортивные права на 18-летнего хоккеиста в КХЛ остаются за "Витязем". В июне 2016 года Рубцова на драфте НХЛ в первом раунде выбрала "Филадельфия".

После молодежного чемпионата мира в Канаде, где Рубцов в составе сборной России завоевал бронзовую медаль, игрок остался за океаном, продолжая курс лечения после серьезной травмы лица.

"Витязь" пожелал своему воспитаннику успешной карьеры в НХЛ.

Дополнительная информация

http://www.hcvityaz.ru/news.php?full=6846

0
0
0
Материалы по теме:
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ