"Витязь" пожелал Рубцову успешной карьеры в НХЛ

"Витязь" на своем официальном сайте подтвердил расторжение контракта с нападающим Германом Рубцовым по инициативе игрока с выплатой хоккеистом денежной компенсации согласно регламенту КХЛ.

Все спортивные права на 18-летнего хоккеиста в КХЛ остаются за "Витязем". В июне 2016 года Рубцова на драфте НХЛ в первом раунде выбрала "Филадельфия".

После молодежного чемпионата мира в Канаде, где Рубцов в составе сборной России завоевал бронзовую медаль, игрок остался за океаном, продолжая курс лечения после серьезной травмы лица.

"Витязь" пожелал своему воспитаннику успешной карьеры в НХЛ.