"Витязь" потерпел третье поражение, уступив "Нефтехимику"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Нефтехимик" одержал победу над "Витязем" – 3:1.

В составе нижнекамцев заброшенными шайбами отличились Деннис Эверберг, Рафаэль Бикмуллин и Никита Филатов, для которого этот гол стал первым в составе команды.

Отметим, что данное поражение стало для "Витязя" третьим подряд. Подопечные Андрея Назарова одержали победу во второй встрече к ряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Нефтехимик" (Нижнекамск) – "Витязь" (Подольск) – 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)

Голы: Лазарев – 5 (Петраков, Панков), 16:11 – 0:1. Эверберг – 9 (Еглич, Хайруллин), 19:24 – 1:1. Бикмуллин – 2 (Брынцев), 25:15 – 2:1. Филатов – 4 (бол., Густафссон, Секстон), 38:32 – 3:1.

Вратари: Ежов – Самонов.

Штраф: 0 – 12.

Броски: 42 (15+17+10) – 19 (8+5+6).

Судьи: Кулаков, Кулев.

19 января. Нижнекамск. ЛД "Нефтехим Арена".

Турнирная таблица – здесь