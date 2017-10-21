"Витязь" потерпел шестое поражение кряду, проиграв московскому "Динамо"

В матче регулярного чемпионата КХЛ московское "Динамо" переиграл на выезде "Витязь" со счетом 5:1. В составе динамовцев хет-трик оформил Михаил Варнаков и по шайбе забросили Владимир Брюквин и Илья Никулин.

Отметим, что "богатыри" потерпели шестое поражение кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Витязь" (Подольск) - "Динамо" (Москва) - 1:5 (0:1, 0:2, 1:2)

Голы: Варнаков - 5 (Волков, Салминен), 8:36 - 0:1. Варнаков - 6 (Рылов, Салминен), 20:43 - 0:2. Варнаков - 7 (Бойд), 32:22 - 0:3. Никулин - 5 (Макеев), 42:49 - 1:3. Брюквин - 7 (п.в.), 57:55 - 1:4. Никулин - 6 (бол., Марковин, Ефремов), 59:33 - 1:5.

Вратари: Сапрыкин (57:22 - 57:55) - Еременко.

Штраф: 8 - 8.

Броски: 33 (15+11+7) - 33 (6+10+17).Судьи: Гофман, Ержабек.

21 октября. Подольск. Ледовый дворец "Витязь".

Турнирная таблица - здесь