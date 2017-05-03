"Витязь" пополнился Семиным, Ворошило и Бирюковым

"Витязь" на своем официально сайте объявил о заключении контрактов с нападающими Артемом Ворошило и Дмитрием Семиным, а также с голкипером Михаилом Бирюковым. О сроках соглашений на данный момент не сообщается.

В минувшем сезоне Семин провел 60 матчей в регулярном чемпионате КХЛ в составе "Торпедо" и набрал 32 (14+18) очка. Ворошило в минувшем сезоне сыграл за "Сибирь" и ЦСКА, провел 47 матчей и набрал 4 (2+2) очка. Бирюков защищал цвета новокузнецкого "Металлурга" и "Торпедо", провел 29 матчей и одержал 8 побед.