"Витязь" победил "Спартак"

"Витязь" в матче регулярного чемпионата КХЛ победил "Спартак" со счетом 5:2.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Витязь" (Подольск) - "Спартак" (Москва) - 5:2 (1:1, 3:1, 1:0)
Голы: Афиногенов - 4 (Семенов, Макеев), 0:20 - 1:0. Бобров - 2 (Лещенко, Ли), 7:55 - 1:1. Аалтонен - 4 (бол., Копейкин), 26:29 - 2:1. Макеев - 3 (Ержабек), 34:22 - 3:1. Бондарев - 1 (бол., Гилрой, Глазачев), 39:33 - 3:2. Аалтонен - 5 (Семенов, Копейкин), 39:52 - 4:2. Выглазов - 1 (Катичев), 56:34 - 5:2.
Вратари: Сятери - Свенссон.
Штраф: 8 - 6.
Броски: 55 (19+18+18) - 52 (24+16+12).
Судьи: Бондарь, Франо.
15 сентября. Подольск. Ледовый дворец "Витязь".