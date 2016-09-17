"Витязь" победил "Сочи", Кемпе оформил дубль

"Витязь" в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Сочи" со счетом 4:3. Голы в составе хозяев забили Максим Афиногенов, Игорь Головков и Марио Кемпе (дубль). В составе "леопардов" отличились Эрик О'Делл, Бен Максвелл и Илья Крикунов.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Витязь" (Подольск) – "Сочи" (Сочи) – 4:3 (4:0, 0:2, 0:1)

Голы: Кемпе – 3 (Копейкин), 6:08 – 1:0. Кемпе – 4 (Копейкин), 8:05 – 2:0. Афиногенов – 5 (бол., Макеев, Головков), 10:27 – 3:0. Головков – 1 (бол., Горак), 13:32 – 4:0. О`Делл – 2 (Крикунов), 23:04 – 4:1. Максвелл – 3 (бол., Горохов, Мамашев), 38:42 – 4:2. Крикунов – 6 (Костицын, О`Делл), 42:41 – 4:3.

Вратари: Сятери – Барулин (Шикин, 10:27, 59:03).

Штраф: 10 – 10.

Броски: 28 (13+7+8) – 41 (11+19+11).

Судьи: Ержабек, Конц.

17 сентября. Подольск. Ледовый дворец "Витязь".