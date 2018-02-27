"Витязь" победил "Слован", минское "Динамо" - рижское

"Витязь" обыграл "Слован" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 5:3. С таким же счетом минское "Динамо" обыграло рижских одноклубников. Все четыре команды уже потеряли шансы на попадание в плей-офф.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Витязь" (Подольск) - "Слован" (Братислава) - 5:3 (0:2, 3:0, 2:1)

Голы: Штясны - 3 (мен., Скалицки), 4:25 - 0:1. Геноуэй - 8 (Реваи), 18:17 - 0:2. Мозик - 9 (Швец-Роговой), 28:35 - 1:2. Двуреченский - 2 (Гимаев, Выглазов), 29:18 - 2:2. Рендулич - 8 (бол., Никулин, Афиногенов), 38:48 - 3:2. Серсен - 4 (Гецл, Садецки), 42:40 - 3:3. Швец-Роговой - 8 (Горак, Рендулич), 58:22 - 4:3. Горак - 10 (п.в., Романов, Макеев), 59:32 - 5:3.

Вратари: Самонов - Штепанек (59:20 - 59:32).

Штраф: 19 - 17.

Броски: 36 (14+10+12) - 19 (6+7+6).

Судьи: Сергеев, Цыплаков.

Подольск. Ледовый дворец "Витязь".

"Динамо" (Минск) - "Динамо" (Рига) - 5:3 (2:2, 2:0, 1:1)

Голы: Индрашис - 21 (Скворцов), 0:27 - 0:1. Степанов - 7 (Павлович, Ковыршин), 0:53 - 1:1. Балинскис - 2 (Скворцов, Макмиллан), 2:48 - 1:2. Фонтэйн - 13 (бол., Граньяни, Хауден), 18:05 - 2:2. Лингле - 6 (Ковыршин, Степанов), 23:56 - 3:2. Граньяни - 6 (Фонтэйн, Скилле), 24:45 - 4:2. Дрозд - 2 (Шинкевич, Граньяни), 42:25 - 5:2. Макмиллан - 13 (бол., Индрашис), 58:04 - 5:3.

Вратари: Карнаухов - Армалис (Калныньш, 24:45, 52:20 - 54:01, 56:31 - 59:04, 59:11 - 59:51).

Штраф: 8 - 4.

Броски: 19 (6+7+6) - 31 (10+10+11).

Судьи: Ибатулин, Щенев.

Минск. "Минск-Арена".