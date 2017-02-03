"Витязь" победил "Слован" и продлил победную серию до семи матчей

"Витязь" крупно обыграл "Слован" (6:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе победителей дублем отметился Иван Яценко, а также по шайбе забросили Марио Кемпе, Александр Панков, Максим Афиногенов и Алексей Копейкин. У братиславской команды единственный гол на счету Патрика Лушняка.

Благодаря этой победе подмосковный клуб остался на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции, "Слован" занимает 10-ю строчку. Эта победа стала для "Витязя" седьмой подряд. Братиславская команда потерпела второе поражение кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Слован" (Братислава) – "Витязь" (Подольск) – 1:6 (1:1, 0:2, 0:3)

Голы: Копейкин – 20 (Яценко, Кемпе), 3:24 – 0:1. Лушняк – 6 (бол., Скалицкий), 10:47 – 1:1. Яценко – 3 (Швец-Роговой), 22:29 – 1:2. Яценко – 4 (Швец-Роговой, Гимаев), 35:24 – 1:3. Афиногенов – 20 (Макеев), 43:24 – 1:4. Панков – 8 (Швец-Роговой), 45:47 – 1:5. Кемпе – 14 (бол., Аалтонен, Горак), 49:46 – 1:6.

Вратари: Браст – Сапрыкин.

Штраф: 10 – 8.

Броски: 31 (11+7+13) – 29 (10+11+8).

Судьи: Ансонс, Гофман.