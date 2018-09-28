"Витязь" победил "Салават Юлаев"

"Витязь" обыграл "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 3:2. Победную шайбу забросил нападающий Артем Швец-Роговой.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Витязь" (Подольск) - "Салават Юлаев" (Уфа) - 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)
Голы: Солодухин - 3 (Кадейкин, Жарков), 13:42 - 0:1. Гривик - 6 (Евсеенков), 22:54 - 1:1. Рендулич - 3, 32:16 - 2:1. Хохряков - 2 (бол., Бурдасов, Основин), 34:23 - 2:2. Швец-Роговой - 4 (Чернов, Выглазов), 55:49 - 3:2.
Вратари: Самонов - Метсола (59:22).
Штраф: 12 - 6.
Броски: 25 (8+6+11) - 33 (12+10+11).
Судьи: Гусев, Фатеев.
28 сентября. Подольск. ЛД "Витязь".