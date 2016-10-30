"Витязь" победил минское "Динамо", команды забросили 15 шайб

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Витязь" на своем льду обыграл минское "Динамо" – 9:6. Дублем у хозяев отметился Алексей Макеев, две шайбы забросил и защитник минчан Илья Шинкевич. Пять (2+3) очков набрал защитник "Витязя" Якуб Ержабек.

Эта встреча не смогла победить рекорд результативности лиги, который также принадлежит игре с участием "Витязя". В 2009 году подмосковный клуб уступил "Барысу" со счетом 6:11.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Витязь" (Подольск) - "Динамо" (Минск) - 9:6 (2:2, 3:1, 4:3)

Голы: Макеев - 9 (Никулин, Афиногенов), 0:13 - 1:0. Макеев - 10 (бол., Никулин, Афиногенов), 2:16 - 2:0. Клинкхаммер - 11 (бол., Матерухин, Эллисон), 6:29 - 2:1. Стась - 4 (Лингле, Лисовец), 16:20 - 2:2. Копейкин - 10 (бол., Ержабек), 25:44 - 3:2. Кемпе - 7 (Копейкин, Ержабек), 28:40 - 4:2. Эллисон - 10 (Клинкхаммер, Костицын), 33:46 - 4:3. Ержабек - 3 (Шитиков, Аалтонен), 34:36 - 5:3. Афиногенов - 6 (Семенов, Горак), 44:42 - 6:3. Шинкевич - 2 (Стась, Лингле), 47:03 - 6:4. Шинкевич - 3 (Степанов, Граньяни), 47:22 - 6:5. Ержабек - 4 (бол., Аалтонен, Копейкин), 52:22 - 7:5. Аалтонен - 10 (бол., Ержабек), 53:43 - 8:5. Матерухин - 13 (Лисовец), 54:38 - 8:6. Кокшаров - 3 (п.в.), 59:55 - 9:6.

Вратари: Сятери - Скривенс (Карнаухов, 40:00, 58:23 - 59:55).

Штраф: 16 - 10.

Броски: 22 (3+13+6) - 33 (13+9+11).

Судьи: Одиньш, Оленин.

30 октября. Подольск. Ледовый дворец "Витязь".