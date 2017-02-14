"Витязь" победил "Куньлунь" и вышел в плей-офф КХЛ

"Витязь" в матче регулярного чемпионата КХЛ победил "Куньлунь" со счетом 5:3.

Подмосковный клуб благодаря тому, что в параллельном матче ЦСКА обыграл "Сочи" (4:3), впервые в истории вышел в плей-офф КХЛ.

"Куньлунь" занимает седьмое место в таблице Восточной конференции и продолжает борьба за плей-офф.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Витязь" (Подольск) - "Куньлунь" (Пекин) - 5:3 (1:1, 1:1, 3:1)

Голы: Виделль - 9 (Ярвинен, Коллинс), 2:37 - 0:1. Аалтонен - 19 (бол., Ержабек, Копейкин), 4:45 - 1:1. Поникаровский - 7 (Виклунд, Юйэнь Зак), 26:55 - 1:2. Горак - 15 (бол., Ержабек), 28:02 - 2:2. Горак - 16 (бол., Копейкин, Кемпе), 42:28 - 3:2. Панков - 9, 42:38 - 4:2. Коллинс - 13 (Поникаровский, Юйэнь Зак), 50:22 - 4:3. Макеев - 22 (п.в., Швец-Роговой), 59:18 - 5:3.

Вратари: Сапрыкин - Кархунен (57:46 - 59:18).

Штраф: 4 - 10.

Броски: 22 (7+8+7) - 30 (11+13+6).

Судьи: Белов, Кулаков.

14 февраля. Подольск. Ледовый дворец "Витязь".