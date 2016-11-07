"Витязь" по ходу сезона планирует продлить контракты с четырьмя легионерами

Президент "Витязя" Михаил Головков отметил, что подмосковный клуб планирует продлить соглашения с четырьмя легионерами, контракты которых истекают в апреле 2017 года. В число игроков, в которых заинтересована команда, входят финский голкипер Харри Сятери, чешский защитник Якуб Ержабек, а также нападающие Миро Аалтонен (Финляндия) и Марио Кемпе (Швеция). Все четверо хоккеистов подмосковной команды принимали участие в Кубке "Карьяла".

– Есть планы продлить соглашения с легионерами уже по ходу сезона, будем обязательно с ними беседовать, – приводит "Р-Спорт" слова Головкова. – От добра добра не ищут, поэтому, конечно, будем работать в этом направлении.

Сятери, как всегда на высоте, здорово играет. Никаких к нему нет вопросов и претензий, нет и быть не может. Выступая за национальные команды, хоккеисты получают сумасшедший эмоциональный заряд. Я видел глаза Миро Аалтонена, когда его вызвали в сборную в последний момент, видел глаза Марио Кемпе, которому, кстати, в последней игре перед паузой сломали нос, ребята счастливы играть за сборную. И здорово, что в нашей команде есть такие легионеры.