"Витязь" отправил Потехина, Шевченко и Епишина в ВХЛ

Из "Витязя" в стан питерского "Динамо" прибыли три игрока: нападающие Богдан Потехин и Александр Шевченко, а также защитник Михаил Епишин, информирует официальный сайт ВХЛ.

Шевченко и Епишин уже выступали за бело-голубых в этом сезоне.

Шевченко на протяжении двух сезонов был одним из лидеров динамовской атаки, а в нынешнем году пошел на повышение в КХЛ, заключив двусторонний контракт с "Витязем", однако продолжает периодически выступать за "Динамо", будучи командированным по договору о сотрудничестве между клубами.

В сезоне-2018/19 Шевченко в 20 играх в ВХЛ набрал 7 (4+3) очков. Епишин за 8 игр, проведенных в динамовской форме, успел заработать 4 (2+2) очка.

Потехин семь сезонов выступал за магнитогорский "Металлург", затем сезон-2017/18 провел в "Амуре"​, а после этого перешел в "Витязь". Всего на счету Потехина 366 матчей в КХЛ, и 62 (27+35) набранных очка. В "Динамо" Богдан будет играть под номером 21.