"Витязь" одержал волевую победу над "Медвешчаком"

"Витязь" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил "Медвешчак" – 3:2. Отметим, что к началу второго периода подмосковный клуб уступал в счете 0:2. "Витязь" одержал третью победу в последних четырех матчах.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Витязь" (Подольск) – "Медвешчак" (Загреб) – 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)

Голы: Сове – 2, 14:24 – 0:1. Геноуэй – 5 (Жиру, Болдюк), 22:24 – 0:2. Кемпе – 6 (бол., Копейкин, Солодухин), 24:43 – 1:2. Семенов – 1 (Макеев, Головков), 29:00 – 2:2. Макеев – 5 (Афиногенов, Горак), 43:42 – 3:2.

Вратари: Сятери – Гайдученко (59:00 – 59:51).

Штраф: 2 – 6.

Броски: 24 (9+11+4) – 35 (13+12+10).

Судьи: Белов, Сидоренко.

12 октября. Подольск. Ледовый дворец "Витязь".