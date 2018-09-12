"Витязь" обыграл "Сочи"

"Витязь" на своей площадке одержал победу над "Сочи" (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Автором победной шайбы стал Марек Гривик.

Для подмосковной команды эта победа стала первой после двух поражений подряд. Гости, напротив, уступили во второй встрече кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Витязь" (Подольск) – "Сочи" (Сочи) – 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

Голы: Чернов – 2, 7:27 – 1:0. Капустин – 1 (бол., Щитов, Полунин), 38:51 – 1:1. Гривик – 4 (Аалтонен, Мозик), 53:08 – 2:1. Макеев – 1 (п.в., Гривик), 59:28 – 3:1.

Вратари: Ортио – Барулин (58:18 – 59:28).

Штраф: 14 – 8.

Броски: 22 (5+8+9) – 38 (5+16+17).

Судьи: Ансонс, Кислов.

12 сентября. Подольск. ЛД "Витязь".

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