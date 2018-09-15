"Витязь" обыграл "Слован", команды забросили 10 шайб

"Витязь" на своей площадке в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Слован" (6:4). В составе хозяев 3 (2+1) очка набрал нападающий Алексей Макеев.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Витязь" (Подольск) – "Слован" (Братислава) – 6:4 (2:0, 2:1, 2:3)

Голы: Макеев – 2 (Столяров), 12:37 – 1:0. Рендулич – 2 (бол., Аалтонен, Мозик), 15:38 – 2:0. Червены – 1 (Шимун), 27:35 – 2:1. Макеев – 3 (Никулин, Лазарев), 28:55 – 3:1. Мозик – 1 (Шинкевич, Столяров), 39:39 – 4:1. Рау – 1 (бол., Желина, Тэйфф), 45:03 – 4:2. Аалтонен – 3 (А. Семин, Рендулич), 47:20 – 5:2. Лишка – 2 (Чипчура), 51:52 – 5:3. Червены – 2 (бол., Желина), 53:31 – 5:4. Швец-Роговой – 2 (п.в., Макеев), 59:31 – 6:4.

Вратари: Ортио – Чильяк (57:58 – 58:27, 58:31 – 59:31).

Штраф: 8 – 6.

Броски: 28 (8+13+7) – 28 (9+6+13).

Судьи: Сидоренко, Соин.

15 сентября. Подольск. ЛД "Витязь".

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