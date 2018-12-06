"Витязь" обыграл "Нефтехимик" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 3:1. Подпмосковная команда набрала 33 очка в 36-ти играх и вышла на 8-е место в Западной конференции.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Витязь" (Подольск) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Голы: Швец-Роговой - 10 (Кокарев, Мозик), 3:28 - 1:0. Мозик - 5 (бол., Аалтонен), 26:44 - 2:0. Полашек - 6 (бол., Пуустинен, Руохомаа), 49:19 - 2:1. Аалтонен - 15 (п.в., Семин), 59:02 - 3:1.

Вратари: Ортио - Коротаев (58:50 - 59:02).

Штраф: 8 - 14.

Броски: 28 (10+12+6) - 42 (15+13+14).

Судьи: Овчинников, Щенев.

6 декабря. Подольск. ЛД "Витязь".