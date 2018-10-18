"Витязь" обыграл "Нефтехимик"

"Витязь" выиграл у "Нефтехимика" (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе победителей отличились Денис Кокарев, Алексей Макеев и Павел Чернов.

У гостей гол в активе Дамира Шарипзянова.

"Витязь" набрал 19 очков и занимает шестое место на Западе. У "Нефтехимика" 19 очков и девятое место на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Витязь" (Подольск) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)

Голы: Кокарев - 3 (Моисеев), 3:24 - 1:0. Макеев - 6 (Никулин, Столяров), 11:15 - 2:0. Чернов - 4 (бол., Швец-Роговой, Никулин), 35:14 - 3:0. Шарипзянов - 5 (бол.), 59:56 - 3:1.

Вратари: Ортио - Ежов.

Штраф: 35 - 6.

Броски: 28 (11+8+9) - 42 (12+13+17).

Судьи: Фатеев, Харнебринг.

18 октября. Подольск. ЛД "Витязь".

Все о КХЛ – здесь.