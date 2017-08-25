"Витязь" обыграл минское "Динамо" благодаря голу Семенова

"Витязь" с минимальным счетом обыграл минское "Динамо" (1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Единственную шайбу забросил Алексей Семенов, голевыми передачами отметились Максим Афиногенов и Игорь Головков.
Подольский клуб одержал первую победу в сезоне, белорусская команда проиграла во второй раз кряду.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Динамо" (Минск) – "Витязь" (Подольск) – 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Гол: Семенов – 2 (бол., Афиногенов, Головков), 11:01 – 0:1.
Вратари: Энрот (58:42) – Сапрыкин.
Штраф: 18 – 8.
Броски: 36 (8+13+15) – 20 (7+4+9).
Судьи: Комаров, Цыплаков.
25 августа. Минск. Минск-Арена.
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