"Витязь" обыграл минское "Динамо" благодаря голу Семенова

"Витязь" с минимальным счетом обыграл минское "Динамо" (1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Единственную шайбу забросил Алексей Семенов, голевыми передачами отметились Максим Афиногенов и Игорь Головков.

Подольский клуб одержал первую победу в сезоне, белорусская команда проиграла во второй раз кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Минск) – "Витязь" (Подольск) – 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Гол: Семенов – 2 (бол., Афиногенов, Головков), 11:01 – 0:1.

Вратари: Энрот (58:42) – Сапрыкин.

Штраф: 18 – 8.

Броски: 36 (8+13+15) – 20 (7+4+9).

Судьи: Комаров, Цыплаков.

25 августа. Минск. Минск-Арена.