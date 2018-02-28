"Витязь" не будет объединяться с другими клубами и оставит Белова на посту тренера

Президент "Витязя" Михаил Головков заявил, что главный тренер команды Валерий Белов продолжит работу с командой в следующем сезоне. Напомним, что он тренирует клуб 2016 года, в этом сезоне команда не смогла пробиться в плей-офф.

– Белов останется, – цитирует "Р-Спорт" Головкова.

Также руководитель клуба заявил, что "Витязь" не собирается объединяться с другими клубами лиги ради сохранения прописки в КХЛ. Ранее сообщалось, что лига планирует отчислить три команды по итогам сезона.