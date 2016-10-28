"Витязь" нанес рижскому "Динамо" восьмое поражение подряд

"Витязь" на своем льду нанес поражение рижскому "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ – 3:2. Подольская команда прервала серию из трех поражений подряд, а рижане проиграли восьмой раз кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Витязь" (Подольск) – "Динамо" (Рига) – 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

Голы: Выглазов – 4 (мен.), 9:19 – 1:0. Копейкин – 9 (Аалтонен, Кемпе), 25:05 – 2:0. Мейя – 1 (мен.), 25:48 – 2:1. Аалтонен – 9 (бол., Копейкин, Кемпе), 26:51 – 3:1. Счастливый – 3 (Ерофеев, Е. Редлихс), 49:22 – 3:2.

Вратари: Сятери – Седлачек.

Штраф: 31 – 8.

Броски: 29 (16+8+5) – 45 (14+24+7).

Судьи: Акузовский, Щенев.

28 октября. Подольск. Ледовый дворец "Витязь".