"Витязь" на выезде обыграл "Куньлунь"

"Витязь" в гостях выиграл у "Куньлуня" (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Егор Воронков, Александр Евсеенков и Никита Выглазов. У хозяев единственную шайбу забросил Майкл Латта.

"Витязь" набрал 43 очка и занимает седьмое место в Западной конференции. У "Куньлуня" 37 очков и девятое место на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Куньлунь" (Пекин) - "Витязь" (Подольск) - 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Голы: Латта - 5 (Сквайрз, Витасек), 14:29 - 1:0. Воронков - 1 (Мозик), 36:45 - 1:1. Евсеенков - 1 (Кокарев, Потехин), 47:59 - 1:2. Выглазов - 1 (п.в., Столяров), 59:40 - 1:3.

Вратари: Лазушин (59:10 - 59:40) - Ортио.

Штраф: 10 - 6.

Броски: 40 (19+10+11) - 35 (10+15+10).

Судьи: Бирин, Наумов.

23 декабря. Шанхай. ЛД "Фэйян".

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