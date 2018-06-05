"Витязь" на сборах сыграет с "Металлургом" и сборной Италии

Определено расписание летних сборов, предсезонных турниров и товарищеских матчей "Витязя", сообщает официальный сайт клуба. 12 июля "Витязь" под руководством Валерия Белова начнет тренировки в Подольске, где будет готовиться по 25 июля.

С 26 июля по 15 августа клуб проведет сборы в итальянском Брессаноне, за это время клуб проведет четыре товарищеских матча: со сборной Италии (2 августа), с "Металлургом" из Магнитогорска (4 августа), австрийским "Лустенау" (12 августа) и швейцарским "Инсбруком" (15 августа).

С 16 по 19 августа пройдут сборы в Зурзее (Швейцарии). В этом городе пройдет турнир Lehner Cup. "Витязь" встретится с "Амбри-Пиоттой" (Швейцария) и "Мангеймом" (Германия).

С 23 по 26 августа в Москве в "ВТБ ледовом дворце" состоится традиционный турнир "Кубок мэра Москвы".