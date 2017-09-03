"Витязь" крупно победил "Авангард", Фурха заменили в первом периоде

"Витязь" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Авангард" (6:2). В составе хозяев по 3 очка набрали Максим Афиногенов (1+2) и Алексей Макеев (2+1), дубль на счету Алексея Семенова.

Голкипер гостей Доминик Фурх пропустил три шайбы в первом периоде и был заменен на Олега Шилина. В начале второй 20-минутки игрок омичей Александр Осипов был удален до конца игры за атаку соперника в область головы и шеи.

"Витязь" прервал трехматчевую серию поражений.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Витязь" (Подольск) - "Авангард" (Омск) - 6:2 (3:1, 3:0, 0:1)

Голы: Швец-Роговой - 2, 1:17 - 1:0. Семенов - 3 (Швец-Роговой, Воронков), 4:49 - 2:0. Кошелев - 1 (Михеев), 10:04 - 2:1. Семенов - 4 (бол., Семин, Афиногенов), 18:54 - 3:1. Макеев - 1 (мен., Горак), 20:29 - 4:1. Афиногенов - 2 (Паутов, Макеев), 25:47 - 5:1. Макеев - 2 (бол., Афиногенов, Семин), 34:26 - 6:1. Петерссон - 3 (Семенов, Минеев), 55:24 - 6:2.

Вратари: Сапрыкин - Фурх (Шилин, 18:54).

Штраф: 10 - 33.

Броски: 26 (10+12+4) - 32 (9+10+13).

Судьи: Лаврентьев, Одиньш.

3 сентября. Подольск. Ледовый дворец "Витязь".