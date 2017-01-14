19:22 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Витязь" дома обыграл "Ак Барс"

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"Витязь" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Ак Барс" - 3:2. Решающую шайбу забросил нападающий Алексей Макеев. Казанский клуб потерпел четвертое поражение кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Витязь" (Подольск) - "Ак Барс" (Казань) - 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)

Голы: Глухов - 5 (Батыршин, Глинкин), 1:59 - 0:1. Копейкин - 17 (Кемпе, Аалтонен), 10:09 - 1:1. Кемпе - 12 (бол., Аалтонен, Горак), 18:52 - 2:1. Макеев - 17 (Головков, Афиногенов), 23:51 - 3:1. Лазарев - 3 (Лукоянов, Яруллин), 55:11 - 3:2.

Вратари: Сапрыкин - Галимов (58:30 - 58:33).

Штраф: 8 - 10.

Броски: 24 (9+7+8) - 27 (6+11+10).

Судьи: Гофман, Ержабек.

14 января. Подольск. Ледовый дворец "Витязь".

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

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