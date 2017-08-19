"Витаминки буду принимать, как Заря". Знарок пошутил о том, что ему поможет в новом сезоне

Главный тренер СКА и сборной России Олег Знарок отметил, что в следующем сезоне будет принимать витамины, как нападающий Данис Зарипов. Ранее 36-летний хоккеист был дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил.

– В этом сезоне на вас ляжет большая нагрузка...

– А в прошлом сезоне у меня маленькая нагрузка была?

– Может, какие-то витаминки будете принимать?

– Да, буду. Как Заря (смеется). (Игорь ЕРОНКО, Сергей ЯРЕМЕНКО)

Напомним, что в 2018 году в Пхенчхане пройдут Олимпийские игры.

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