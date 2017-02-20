Виталий Ячменев: "Травма Боченски? У "Барыса" не один он играет в команде"

Ассистент главного тренера "Трактора" Виталий Ячменев заявил, что в клубе на данный момент не определились с основным вратарем на первые матчи серии плей-офф против "Барыса". Первые матчи челябинцы проведут дома 22 и 24 февраля.

– Ни для кого не секрет, что у "Барыса" хорошие легионеры: они много забивают, отличное большинство, – цитирует сайт "Трактора" Ячменева. – Поэтому нам нужно строже сыграть и не хватать глупых удалений.

Как тренерский штаб воспринял информацию о травме капитана "Барыса" Брэндона Боченски? Да никак. Мы готовимся к тому, что он будет играть. Боченски не один играет в команде, поэтому мы готовимся исключительно ко всем. А будет он играть против нас или не будет – это уже не наши проблемы. Кто будет первым номером "Трактора" в предстоящих домашних матчах? Этот вопрос пока еще не решен. У нас есть еще пара дней, пока думаем над этим. Кого посчитаем сильнее на тот момент, тот и будет начинать серию.