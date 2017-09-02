Виталий Вишневский: "Я понимаю, что каждая тренировка, каждый матч может стать последним"

Защитник "Северстали" Виталий Вишневский в интервью "СЭ" отметил, что у него нет проблем с мотивацией. 37-летний игрок вернулся в профессиональный хоккей после двухлетнего простоя.

– Не покидает ощущение, что вы так и не воплотили в жизнь свой потенциал.

– Знаете, когда проигрываешь в седьмых матчах и Кубок Стэнли, и Кубок Гагарина – ощущения двоякие. И я пока так глубоко не задумывался, не анализировал свою карьеру. Когда мой контракт выкупили, я все время настраивался на то, что еще поиграю. Как минимум один сезон. Желания у меня хоть отбавляй. А там уже посмотрим. Я понимаю, что каждая тренировка, каждый матч может стать последним. Поэтому еще больше ценю. (Игорь ЕРОНКО)

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