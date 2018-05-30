Виталий Прохоров - вице-президент КХЛ

Олимпийский чемпион Виталий Прохоров назначен вице-президентом КХЛ. Как сообщает официальный сайт организации, в его обязанности войдет взаимодействие с Молодежной хоккейной лигой и создание условий для развития хоккейной вертикали в России.

Кроме того, Прохоров займется разработкой мер, которые позволят возвращать молодых хоккеистов из НХЛ, а также усовершенствованием лифтов для спортсменов по вертикали ДЮСШ – МХЛ – ВХЛ – КХЛ.

Прохоров являлся главным тренером сборной России (до 17 лет) в 2014-2015 годах и выиграл с командой Мировой Кубок вызова. Также специалист возглавлял юниорскую сборную России (до 18 лет) в 2015-2016 годах.