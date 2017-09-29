Виталий Прохоров: "Попадание Маркова на Олимпиаду под большим вопросом"

Олимпийский чемпион 1992 года, экс-нападающий "Спартака" и "Сент-Луиса" Виталий Прохоров считает, что Андрей Марков не был бы лишним в состав сборной России на предстоящей Олимпиаде-2018. Однако, по его мнению, Олег Знарок может решить не брать 38-летнего хоккеиста, чтобы максимально снизить степень риска.

- Сначала про плюсы. Андрей Марков точно был бы не лишним в сборной на конкретных коротких отрезках, во время которых мастерство выходит на первый план, - сказал Прохоров. - В отличие от более молодых хоккеистов, у него не дрогнет рука в нужный момент на синей линии в большинстве, когда нужно будет отдать решающую передачу или сделать паузу. И его можно было бы проверить на групповом этапе – до главных матчей, плей-офф, будет три встречи.

Однако сборная не может выпускать Маркова только при игре "пять на четыре" – если хоккеист выходит лишь на большинство, у него не разогреты мышцы, нет тонуса, и даже при начале атаки он будет опаздывать. Важен и такой момент: многие тренеры, в том числе Олег Знарок, используют нападающего (того же Илью Ковальчука) при реализации лишнего на позиции защитника. Так что в первой спецбригаде в СКА (и, вероятно, так будет и в сборной) выходит один игрок обороны, во второй (в более страховочном варианте) – двое. Мест для атакующих защитников не так много.

Да, по умениям и пониманию игры в атаке Марков сегодня – номер один в КХЛ. Однако хоккей не складывается только из нападения и большинства. Многие тренеры, выбирая состав на такой турнир, как Олимпиада, стараются максимально снизить степень риска. Поэтому попадание Маркова в Корею под большим вопросом, и отрицательные стороны могут перевесить, тем более что Андрей – очень возрастной хоккеист, ему 38 лет. (Павел КЛИМОВИЦКИЙ)

Полностью интервью Прохорова