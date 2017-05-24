Виталий Прохоров: "Исключение "Металлурга"? Для школы "Кузни" – это большой минус"

Олимпийский чемпион, бывший форвард "Сент-Луис Блюз" Виталий Прохоров отметил, что исключение новокузнецкого "Металлурга" из КХЛ очень серьезное решение. По его словам, от этого может пострадать местная школа хоккея.

– Чтобы исключить одну команду – это решение сложное. Что там за критерии – я не знаю, – отметил Прохоров. – Для детей и родителей, когда есть команда КХЛ, – это большой двигатель, большой стимул. Возможно, дети будут уезжать за океан. Для школы "Кузни" – это большой минус. С другой стороны, у клубов ВХЛ тоже есть школы, и люди оттуда все равно попадают в систему.

Дети из Новокузнецка все равно будут попадать в сильные школы, как только засветятся в 13 - 14 лет. (Игорь ЕРОНКО)