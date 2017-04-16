Виталий Мутко: "В ушедшем сезоне вокруг хоккея было много разных разговоров"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что КХЛ для дальнейшего развития нужно сделать правильные выводы из сезона-2016/17. В воскресенье СКА победил магнитогорский "Металлург" в пятом матче финала плей-офф со счетом 5:3, выиграл серию (4-1) и второй раз в истории завоевал Кубок Гагарина.

– Завершился очередной сезон, надо поздравить победителя и пожелать лиге, чтобы они правильно подвели итоги, потому что было много разных разговоров вокруг хоккея, – цитирует ТАСС Мутко. – Есть совет директоров лиги, федерация, они подведут итоги, посмотрят, что получилось в этом сезоне, а что нет.

Хотелось бы поздравить с победой СКА. Но понравилась мне и магнитогорская команда – она уже не первый год играет в финале и в этой серии смотрелась достойно.

"СЭ" вел трансляцию решающего матча "Металлург" Мг - СКА