18:17 | ХОККЕЙ — КХЛ

Виталий Мутко: "В ушедшем сезоне вокруг хоккея было много разных разговоров"

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Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что КХЛ для дальнейшего развития нужно сделать правильные выводы из сезона-2016/17. В воскресенье СКА победил магнитогорский "Металлург" в пятом матче финала плей-офф со счетом 5:3, выиграл серию (4-1) и второй раз в истории завоевал Кубок Гагарина.

– Завершился очередной сезон, надо поздравить победителя и пожелать лиге, чтобы они правильно подвели итоги, потому что было много разных разговоров вокруг хоккея, – цитирует ТАСС Мутко. – Есть совет директоров лиги, федерация, они подведут итоги, посмотрят, что получилось в этом сезоне, а что нет.

Хотелось бы поздравить с победой СКА. Но понравилась мне и магнитогорская команда – она уже не первый год играет в финале и в этой серии смотрелась достойно.

"СЭ" вел трансляцию решающего матча "Металлург" Мг - СКА

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4186852

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Материалы сюжета: Кубок Гагарина-2017. Финал
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