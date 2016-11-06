Виталий Мутко: "КХЛ и ФХР разберутся в вопросе лимита"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко отметил, что его устраивает действующий лимит на легионеров в КХЛ. На данный момент команды могут заявлять на матчи не больше пяти иностранцев.

- Все-таки это должны лиги и клубы определять самостоятельно, исходя из разумных установок, - цитирует "Р-Спорт" Мутко. - Когда мы видим, что уже "перебор", конечно, будем уже что-то подправлять. Перебор ли пять человек? Пять человек в хоккее – грубо говоря, это одна пятерка. Обычно в команде таких пятерок четыре. Поэтому помимо пяти легионеров еще три звена могут быть российские, поэтому вопросов здесь нет, это не перебор. С другой стороны, когда-то у нас была проблема с вратарями, и мы вводили лимит на них.

Мы демократично подходим к вопросу о лимите на легионеров в КХЛ. Мы действительно будем защищать свой рынок и поддерживать определенные ограничения по различным аспектам: по защите доморощенных игроков или лимиту на легионеров. Понятно, что ограничения – только одна из мер, и сами собой они ничего не сделают. Им надо вместе садиться и решать, как это было в случае с драфтом. На мой взгляд, реформы драфта стали верным решением, мы смогли переложить систему на свои реалии. Думаю, КХЛ и ФХР смогут разобраться и в вопросе лимита.