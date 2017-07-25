Виталий Мутко: "Дело Зарипова надо рассматривать индивидуально"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко считает, что в вопросе дисквалификации за нарушение антидопинговых правил нападающего "Ак Барса" Даниса Зарипова нужен индивидуальный подход. Во вторник стало известно, что ИИХФ отстранила форварда до 22 мая 2019 года.

- Каждый случай индивидуален, - цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Так и рассматриваются такие дела. Есть система (допингового. - Прим. "СЭ") контроля.

По информации "СЭ", допинг-пробы А и В Зарипова были взяты 29 января 2017 года после матча регулярного чемпионата КХЛ, в котором его магнитогорский "Металлург" на выезде в овертайме проиграл ЦСКА.

Конец великой карьеры? Зарипов получил два года за допинг