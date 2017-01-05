Виталий Меньшиков: "В третьем периоде защитники "Витязя" с опущенной головой по борту шмаляли"

Защитник "Авангарда" Виталий Меньшиков после победы над "Витязем" (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ подвел итоги встречи. По его словам, в третьем периоде команда сыграла надежно, а соперник "подсел", передает из Омска корреспондент "СЭ" Анна ЛЕВЧЕНКО.

– Непросто начали. Мы знали, что "Витязь" хорошая команда, и вы сами видели – в первом периоде они нас переигрывали, наседали. К третьему период они подсели. И мы этим воспользовались. У них очень техничная команда, большинство очень хорошее – мы настраивались на тяжелый матч.

– Что нужно было сделать перед вторым периодом, чтобы переломить ситуацию?

– Создавать больше моментов, больше играть в зоне атаки, и, конечно, думать об обороне – лишний раз не нырять, чтобы они не подключались лишний раз. А вы сами видели, они на контратаке хорошо действовали. В третьем периоде сделали анализ, работу над ошибками, играли надежно.

– Наконец, получилось реализовать большинство. Как это у тебя получилось? Помог ли новосибирский опыт?

– Здорово, что реализовали, дай бог в каждой игре. Ребята у нас мастеровитые, очень здорово шайбу отдают – "на блюдечке". Остается только попадать. В Новосибирске я тоже играл в большинстве. И там тоже ребята помогали.

– Сразу увидел, что шайба побывала в воротах, ведь судьи смотрели видео?

– Да, было видно, что она попала рикошетом от клюшки соперника. Да и звука штанги не было.

– Что было самое непростое в третьем периоде?

– Вся игра была тяжелой. Наверное, терпение нужно было. Больше думали об обороне. Мы видели, что "Витязь" подсел. У них высокие, здоровые защитники, они "наелись". Они уже с опущенной головой по борту шмаляли. Можно было перекрывать борт и создавать как можно больше моментов.

– Много стычек было, с чем это связано?

– Ну у них тренер такой – казанская школа. Они работали с Билялетдиновым и видно, что система такая как у Казани практически. Ребята здоровые, все хотят показать кто они есть, борются за плей-офф.

– Чем-то тот старый "Витязь" напоминает?

– Нет. Видно, что грамотная команда. И там была грамотная, но в ней были тафгаи.

– Были мысли скинуть краги?

– Да не вопрос. Если бы ситуация того потребовала. А лишний раз грубить – зачем? Если соперник в ответ не скинет, получим пять минут меньшинства. Надо играть по ситуации. Да и не грубили они сильно против наших игроков. Все по игре должно быть.

– Выступали в форме новогоднего дизайна, идет благотворительный аукцион. Насколько интересно это?

– Это необычно, все делается для публики, для наших любимых болельщиков. Я думаю, нужно больше этого всего внедрять.