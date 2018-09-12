Виталий Меньшиков: "В Москве немного непривычно, но мне нравится"

Новичок московского "Динамо" Виталий Меньшиков признался, что ему нравится в столице России. В прошлом сезоне он выступал за "Авангард".

– После расставания с "Авангардом" вы выразили желание попасть в клуб, который бы всерьез на вас рассчитывал. Желание сбылось?

– Конечно. Когда меня вызвали, мне сказали, что видят во мне игрока основного состава, - цитируют "Известия" Меньшикова. - Попросили, чтобы я спокойно занимался своей работой, показывал всё, что умею и проявлял свои сильные стороны во благо "Динамо". Мне помогли ребята, которых я знал еще до переезда. Это Вадим Шипачев и Дмитрий Кагарлицкий – они помогли влиться в коллектив, объяснили, что и как. Помогли и с решением некоторых бытовых вопросов. С остальными ребятами мы тоже быстро нашли общий язык. Сразу видно, что коллектив классный и вообще команда очень дружная.

– Как проходит ваша адаптация в Москве?

– Раньше я бывал в Москве не больше недели. Немного непривычно, но мне нравится.

– Семью уже перевезли? Где планируете разместиться – в центре или за городом?

– Супруга и двое детей приедут в течение пары недель. Пока ищем жилье, планируем жить поближе к Новогорску – снять там коттедж или квартиру.