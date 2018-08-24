Виталий Меньшиков: "В "Авангарде" ничего не объяснили. Хочу играть там, где буду нужен"

Российский защитник Виталий Меньшиков рассказал о расторжении контракта с "Авангардом"​.

– Мой контракт с "Авангардом" выкуплен, – заявил Меньшиков. – В руководстве мне ничего не объяснили, просто решили расстаться. Я так понимаю, в клубе теперь другое направление. Может, нужен защитник атакующего плана. Агент говорит, что есть предложения, от кого – понятия не имею. Надеюсь, в ближайшее время все решится. Хочу играть там, где буду нужен.

В омский клуб 29-летний защитник перешел в декабре 2016 года из "Сибири", в марте соглашение было продлено до 2020 года. Ранее Меньшиков выступал за "Автомобилист" и ряд клубов ВХЛ. В составе сборной России участвовал в Универсиаде-2013, матчах Евротура и Еврочелленджа. (Евгений БЕЛОУСОВ)